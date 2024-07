POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta vom 20.07.24 bis 21.07.24

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 19.07.2024, kam es zwischen 15:00 und 16:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Krankenhauses Vechta in der Marienstraße. Hierbei wurde der, auf dem Parkplatz abgestellte Mercedes, eines 60-jährigen Bakumers durch ein rotes Fahrzeug beschädigt. Wer Angaben zu dem roten Fahrzeug machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Vechta unter der 04441/9430 zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Bakum/Daren

Am Sa., 20.07.2024, gegen 16:10 Uhr befuhr ein 36-jähriger aus Quakenbrück mit einem Pkw in Bakum/Daren die Vechtaer Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen

Am Samstag, den 20.07.2024, gegen 18:16 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 21-jährigen PKW-Führerin aus Hannover und einer 28-jährigen PKW-Führerin aus Damme. Die 21-jährige befährt die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Zitadelle. Auf der dortigen Kreuzung übersieht sie, die von rechts kommende, bevorrechtigte PKW-Führerin. Infolge des Zusammenstoßes, kommen beide PKW auf dem Bahnübergang zum Stehen. Der Bahnverkehr war über mehrere Stunden eingeschränkt. Die beiden PKW-Führerinnen und die drei Mitfahrerinnen erlitten leichte Verletzungen.

Steinfeld - Kennzeichenmissbrauch, Verstoß PflVG, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 20.07.2024, gegen 22:20 Uhr, wurde in Steinfeld auf der Dammer Straße eine 42-Jährige Steinfelderin mit ihrem Pkw kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Pkw nicht zugelassen und demnach auch nicht versichert ist. Um den Anschein amtlicher Kennzeichnung hervorzurufen hat die 42-Jährige an ihrem Pkw nicht zugelassene Kennzeichenschilder montiert. Weiterhin verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amfetamine und THC. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme. Der Steinfelderin wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 21.07.2024, gegen 02:55 Uhr, wurde auf der Universitätsstraße ein 35-jähriger mit seinem Pkw kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der vorgezeigte Führerschein sowie die Ausweisdokumente gefälscht sind. Zudem ist der Pkw nicht versichert und der Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,90 Promille. Das Ausweisdokument, der Führerschein und die angebrachten Kennzeichen am Pkw wurden beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 20.07.2024, gegen 23:25 Uhr, wurde auf der Lindenstraße eine 28-jährige aus Stemshorn mit dem Pkw kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand sie unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich THC. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

