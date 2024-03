POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 17.03.2024

Kreis Heinsberg (ots) - Heinsberg-Eschweiler - Kennzeichendiebstahl Im Tatzeitraum von Donnerstag, 14.03.2024, 19.30 Uhr - Freitag, 15.03.2024, 15.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Kennzeichenschilder mit HS-Städtekennung eines PKW auf der Straße Am Hartenbauer. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Geilenkirchen - Diebstahl aus PKW Am 16.03.2024, in der Zeit von 01.00 Uhr und 03.30 Uhr, wurde auf der Straße Hommer Heide die Seitenscheibe eines PKW ...

mehr