Polizei stoppt BMW mit knapp 190 km/h in einer 120 km/h-Zone

Am Dienstag (27.02.) fiel der Polizei auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Hamburg ein BMW 3er aufgrund seiner rasanten Fahrweise auf. Das Fahrzeug war zwischenzeitlich mit fast 200 km/h in dem Bereich um Lübeck herum unterwegs.

Gegen 13:30 Uhr stellten Polizisten auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Hamburg, im Bereich der 120 km/h-Geschwindigkeitszone bei Lübeck, einen BMW aufgrund seiner sehr rasanten Fahrweise fest. Eine Geschwindigkeitsmessung bei der Verfolgung des Fahrzeugs ergab einen Wert von 200,36 km/h. Der 3er konnte wenig später von den Beamten kontrolliert werden. Der 44-jährige Fahrzeugführer war bei der Sichtung des Videomaterials einsichtig und konnte sich sein Fehlverhalten selbst nicht erklären. Nach Abzug einer gesetzlichen Toleranz führte er seinen BMW mit knapp 190 km/h in der eingerichteten 120 km/h-Zone. Infolgedessen muss sich der 44-Jährige jetzt in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten, welches mit 2-Monaten-Fahrverbot und einem Bußgeld von 600 Euro geahndet wird.

