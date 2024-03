Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizei sucht Eigentümer von aufgefundenen Werkzeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Am 26. Februar dieses Jahres fand ein Zeuge in der Nähe des Weißdornwegs am Ufer der Wurm zwei Werkzeugkästen der Marken Rothenberger und Würth samt Inhalt. Bisher ist es nicht gelungen, die Werkzeuge mit einer Straftat in Verbindung zu bringen beziehungsweise den oder die Eigentümer zu ermitteln. Wem sind die Werkzeugkästen gestohlen worden oder wer kennt Personen, die die abgebildeten Werkzeuge vermissen? Hinweise über den oder die rechtmäßigen Eigentümer der Werkzeuge nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0, entgegen. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell