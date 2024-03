Hückelhoven-Ratheim (ots) - Am Mittwoch (13. März) brannten im Diebsweg gegen 16 Uhr vier Mülltonnen in der Einfahrt eines Hauses ab. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen, die mittlerweile auch die Außenfassade des Gebäudes beschädigt hatten. Möglicherweise war Kaminasche in einer der Mülltonnen ursächlich für den Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

mehr