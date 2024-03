POL-PPRP: versuchter Lotterie Betrug

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmittag (07.03.2024, 14:04 Uhr) wurde durch einen Zeugen eine Schlägerei zwischen Jugendlichen an der Straßenbahnhaltestelle "Am Schwanen" gemeldet. Ein 15-Jähriger wurde hierbei leicht verletzt. Er gab an von einer Gruppe männlicher Personen von hinten gepackt, geschlagen, zu Boden geworfen und getreten worden zu sein. Durch ...

mehr