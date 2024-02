LPI-GTH: Nur Sachschaden

Drei Gleichen (ots) - Gestern Abend geriet eine Gartenlaube in der Straße 'Am Weißborn" gegen 22.00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, umliegende Gebäude waren nicht betroffen. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandentstehung wurden aufgenommen.(ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

