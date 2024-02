LPI-GTH: Gartenlaubenbrand

Plaue (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Morgen befuhr eine 56-jährige Fahrerin eines Hyundai die L2149 von Liebenstein in Richtung Plaue. In einer dort befindlichen Linkskurve kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der weiteren Folge und kam anschließend quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Am Hyundai entstand Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro, dieser war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die 56-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall ...

mehr