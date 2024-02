Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es heute Nacht gegen 03.20 Uhr in der Luise-Gerbing-Straße. Hier kam es zu einem Brandfall eines Fahrzeuges sowie einer Fassade eines sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Wohnhauses. Das Feuer wurde gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 13.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an, Hinweise zur Entstehung des Brandes nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0044371/2024) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell