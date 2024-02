Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Pkw

Landkreis Gotha (ots)

Am 27. März 2023, gegen 09.00 Uhr begab sich ein bislang Unbekannter zu einem in der Franz-Mehring-Straße in Waltershausen geparkten VW und zerstörte die Beifahrerseite des Fahrzeuges. In der weiteren Folge durchsuchte der Mann das Fahrzeug sowie eine darin befindliche Tasche nach etwaigem Beutegut. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur abgebildeten Person oder dessen Aufenthaltsort tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0080714/2023) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

