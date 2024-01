Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter verletzt Wettbüroangestellten mit Stichwaffe - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 28. August letzten Jahres stach ein Unbekannter auf einen 48-jährigen Angestellten eines Wettbüros an der Turmstraße ein. Die Polizei sucht den Tatverdächtigen mit Fotos der Überwachungskameras.

Gegen 0:45 Uhr betrat der Unbekannte das Wettbüro an der Turmstraße. Er pöbelte mehrere Gäste an, die dann die Lokalität verließen. Deshalb sprach ihn der 48-jährige Mitarbeiter an und bat ihn zu gehen. Als der Angestellte mit dem Randalierer vor der Tür war, zog der Unbekannte plötzlich eine Stichwaffe und stach auf den 48-Jährigen ein. Er verletzte den Mitarbeiter leicht und flüchtete anschließend.

Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Die Bilder können unter folgendem Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/125788

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder seinen Aufenthaltsort geben können, sich unter der 0201/829-0 zu melden./hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell