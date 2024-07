Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl von Motorradbekleidung

Am Sonntag, den 21.07.24, in der Zeit von 19:25 bis 19:35 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine auf einem Parkplatz in der Bakumer Straße abgelegte Leder-Kombi sowie einen Motorradhelm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl von Kühlauflieger

In der Zeit von Samstag, den 20.07.24, gegen 18:00 Uhr, bis Sonntag, den 21.07.24, gegen 23:30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen im Rouen Kamp abgestellten Kühl-Sattelauflieger vom Hersteller Schmitz Cargobull. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum von Samstag, den 20.07.24, gegen 12:30 Uhr, bis Sonntag, den 21.07.24, gegen 09:15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Seitenscheibe eines im Steinfelder Damm geparkten PKW der Marke Peugeot. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell