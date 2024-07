Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruchdiebstahl in Bäckereigebäude

In der Zeit von Montag, 22. Juli 2024 20:00 Uhr bis Dienstag, 23. Juli 2024 04:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Kirchstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Hier entwendeten sie unter anderem Bargeld. Der Gesamtschaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

