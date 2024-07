Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Verkehrsunfall in Hebborn mit zwei Leichtverletzten

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (15.07.) kam es im Kreuzungsbereich Reuterstraße / Hebborner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden.

Gegen 10:35 Uhr hatte eine 38-jährige Bergisch Gladbacherin die Hebborner Straße mit ihrem Pkw Dacia in Richtung Zaunkönigweg befahren. An der Kreuzung wollte sie nach links in die Reuterstraße abbiegen. Dabei übersah sie jedoch offensichtlich den von rechts kommenden vorfahrtberechtigten Pkw VW eines 74-jährigen Bergisch Gladbachers, der auf der Reuterstraße in Richtung Alte Wipperfürther Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem beide Unfallbeteiligte leichte Verletzungen erlitten. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Dacia und der VW wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Während der Unfallaufnahme der Polizei war der Kreuzungsbereich zeitweise vollständig gesperrt. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell