POL-PDTR: 2. Pressefolgemeldung Geldautomatensprengung in Wincheringen

Wincheringen (ots) - Am frühen Montagmorgen gegen 04:40 Uhr wurde die Polizeiinspektion Saarburg über Notruf durch einen Anwohner über die Sprengung eines Geldautomaten in Wincheringen, Saarstraße 18, in Kenntnis gesetzt. Mehrere Täter sollen nach erfolgter Sprengung mit einem dunklem BMW mit luxemburgischen Kennzeichen in Richtung Helfant geflüchtet sein. Nur ...

