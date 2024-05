Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Presseerstmeldung Geldautomatensprengung in Wincheringen

Wincheringen (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 04:40 Uhr wurde die Polizeiinspektion Saarburg über Notruf durch einen Anwohner über die Sprengung eines Geldautomaten in Wincheringen, Saarstraße 18, in Kenntnis gesetzt.

Mehrere Täter sollen nach erfolgter Sprengung mit einem dunklem BMW mit luxemburgischen Kennzeichen in Richtung Helfant geflüchtet sein.

Nur kurze Zeit später erreichte hiesige Dienststelle ein weiterer Notruf. In diesem wurde ein verunfalltes Fahrzeug in der Straße "Kirchenberg" gemeldet. Wie sich herausstellte, handelte es sich um das Fluchtfahrzeug der Täter. Diese sind vom Unfallort fußläufig in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zur Bewaffnung, Täterzahl, Tatbeute und dem Gebäudeschaden können bislang noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Die Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern laufen noch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der u.g. Nummer mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell