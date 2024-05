POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung auf der B 51

Baumholder (ots) - Am 18.05.2024 im Zeitraum von 22:15 Uhr bis 23:15 Uhr wurden an einem schwarzen BMW X5 sowohl das vordere, als auch das hintere Kurzzeitkennzeichen entwendet. Tatort war der Parkplatz gegenüber der Table-Dance Bar "WildCats" (Bahnhofstraße 41, 55774 Baumholder). Bislang uT entwendete(n) hierbei beide Kurzzeitkennzeichen an dem Fahrzeug und entfernten sich danach mit diesen von der Tatörtlichkeit. ...

