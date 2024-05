POL-PDTR: Diebstahl von zwei Kurzzeitkennzeichen

Trier (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 11.05., auf den Montag, 13.05.2024, kam es in der Diedenhofener Straße zu einem Einbruch in ein dortiges Lagerhaus. Aus diesem wurden diverse Gegenstände entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0651-9779-5210 mit der Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Trier Telefon: ...

