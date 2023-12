Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5 Heidelberg/Schwetzingen, Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Am Morgen um kurz nach 8 Uhr ereignete sich auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen der Abfahrt Heidelberg/Schwetzingen und Wiesloch/Walldorf ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Kurz vor der Abfahrt Walldorf/Wiesloch fährt ein VW Transporter aus bislang unbekannten Gründen auf den vor ihm fahrenden Opel auf. Dieser wird durch den Aufprall auf einen Peugeot geschoben. Durch den Unfall wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei Personen leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt und es kam zu einem Rückstau von mehreren Kilometern. Um 9:47 Uhr konnte die Unfallstelle geräumt und für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben werden.

