POL-MA: BAB A 61/ Dreieck Hockenheim/ Autobahnkreuz Speyer: Unfall mit drei Fahrzeugen - PM 2

Nachdem sich am Dienstagvormittag gegen 07:30 Uhr im Bereich der Bundesautobahn A 61/ Ludwigshafen Richtung Hockenheim, zwischen Autobahnkreuz Speyer und Hockenheim ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung von drei Fahrzeugen ereignete, dauert die Unfallaufnahme noch an. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein Pkw an einem Stauende auf ein Auto auf, das wiederum auf ein drittes Fahrzeug aufgeschoben worden ist. Zwei Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und es sind Betriebsstoffe ausgelaufen.

Aktuell kommt es weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Rückstau. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt.

