POL-SE: BAB 23/ Tornesch - Gemeinsame Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch (04.10.2023) ist es in der Zeit von ca. 16.15 Uhr bi 17.45 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Dorfstraße gekommen. Unbekannte Täter sind in der ungefähr eineinhalbstündigen Abwesenheit der Bewohner gewaltsam in das Haus eingedrungen und haben die Räumlichkeiten durchsucht. Hierbei erbeuteten die Täter Bargeld und ...

mehr