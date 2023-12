Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Polizei sucht Unfallverursacherin mit silbernen Fahrzeug; Munster: Zufahrtstor beschädigt; Hodenhagen: In Sanitätshaus eingebrochen

Heidekreis (ots)

Polizei sucht Unfallverursacherin mit silbernen Fahrzeug 11.12. / Munster: Am Montagmorgen gegen 8 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer bislang unbekannten Frau in ihrem silbernen Pkw und einem Radfahrer. Der 15-jährige Radfahrer überquerte die Kreuzung Danziger Straße / Ecke Emminger Weg in Richtung Schulzentrum, als eine Autofahrerin mit ihrem silbernen Pkw aus der Danziger Straße kommend in den Emminger Weg einbiegen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Fahrzeug. Der Radfahrer stürzte bei dem Unfall. Die Frau erkundigte sich kurz nach seinem Zustand, stieg dann jedoch wieder in ihr Fahrzeug und fuhr weiter. Die Unfallverursacherin, sowie Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizei Munster unter der 05192/9600 zu melden.

11.12. / Zufahrtstor beschädigt

Munster: Vermutlich durch einen Lkw wird am Montag zwischen 13 und 16.15 Uhr das Zufahrtstor eines Firmengeländes in der Söhlstraße in Munster beschädigt. Der Unfallfahrer hat außerdem den angrenzenden Maschendrahtzaun beschädigt und sich anschließen unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

13.12. / In Sanitätshaus eingebrochen

Hodenhagen: Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Sanitätshaus in der Bahnhofsstraße in Hodenhagen. Die Täter öffneten eine Eingangstür und durchwühlten die Schränke und Schubladen im Inneren des Geschäfts. Anschließend flüchteten sie mitsamt Diebesgut.

