POL-EU: Mit Krad von der Fahrbahn abgekommen

Hellenthal (ots) - Am Sonntag (7. Juli) entdeckte eine Zeugin gegen 16.50 Uhr eine brennende Mülltonne auf der Kölner Straße in Hellenthal. In unmittelbarer Nähe befand sich ein Junge. Als der Junge die Zeugin bemerkte, rannte dieser davon. Der Junge war circa 10 bis 12 Jahre alt, trug eine dunkle Jacke, Jeans und schwarze Schuhe. Er hatte kurze dunkle lockige Haare (mit Undercut) und war circa 170 cm groß. Die Mülltonne verbrannte vollständig. Das Feuer wurde von der ...

mehr