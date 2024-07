Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 27.07.24

Cloppenburg/Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht Im Zeitraum vom 25.07.2024, 16:30 Uhr - 26.07.2024, 11:00 Uhr ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Weidenkamp, 49434 Neuenkirchen-Vörden gekommen. Dort ist ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw, VW Golf durch ein unbekanntes Kraftfahrzeug auf der Fahrerseite beschädigt worden. Wer Hinweise zu dem unbekannten Verursacher geben kann, möge sich bei der Polizei Damme (Tel: 05491-999360) melden.

Goldenstedt, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag um 07:34 Uhr kam es in Goldenstedt auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jährige Goldenstädterin bog von der Bruchweidenstraße auf die Vechtaer Straße ein und übersah dabei eine gleichaltrige Frau ebenfalls aus Goldenstedt, die durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde.

Mühlen, Brand

Am Freitag gegen 17:20 Uhr kam es in der Poststraße in Mühlen zu einer Brandentwicklung in einer Scheune. Diese konnte durch die Feuerwehr Steinfeld frühzeitig gelöscht werden. Durch das Feuer entstanden nur geringe Schäden. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

