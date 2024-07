Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Räuberischer Diebstahl in Sportbekleidungsgeschäft im Seemaxx (25.07.2024)

Radolfzell (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es in einem Sportbekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum in der Schützenstraße zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Gegen 14.30Uhr beobachtete eine 36-jährige Mitarbeiterin des Adidas Store, wie ein unbekannter Mann mehrere Kleidungsstücke mit in eine Kabine kam. Nachdem er diese wieder verlassen hatte, fand die Frau dort entfernte Sicherungsetiketten auf. Als der Unbekannte kurz darauf den Laden verlassen wollte, sprach ihn die 36-Jährige im Eingangsbereich an und bat ihn, seinen vollgepackten Rucksack zu öffnen. Da sich der Mann weigerte, nahm eine zwischenzeitlich hinzugekommene 28 Jahre junge Angestellte ihr Handy aus der Tasche um die Polizei zu rufen. Daraufhin schlug der Dieb ihr das Telefon aus der Hand, bedrohte die beiden Frauen und flüchtete anschließend samt der gestohlenen Ware.

Zu dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor: etwa 25 Jahre alt, dunklere Hautfarbe, kurze, schwarze Haare mit rasierten Seiten. Bekleidet war er mit einer hellen Hose, einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Base-Cap.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Diebes geben können, sich unter der Tel. 07732 95066-0, zu melden.

