POL-KN: (Aldingen/ Lkr. Tuttlingen) Diebstahl von Kennzeichenschildern- Hinweise erbeten (25.07.2024)

Oberndorf am Neckar (ots) - Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Mauserstraße am Mittwochnachmittag gegen eine geöffnete Autotür geprallt. Gegen 14:15 Uhr fuhr ein 15 -jähriger Radfahrer auf der Mauserstraße in Richtung Wettestraße. Zeitgleich parkte ein 30-jähriger BMW-Fahrer am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 9. Der Autofahrer öffnete die ...

mehr