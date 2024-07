POL-GÖ: (284/2024) Unfall auf L533 - Zwei PKW stoßen frontal zusammen, vier Menschen leicht verletzt

Göttingen (ots) - Rittmarshausen, Gartestraße Dienstag, 23. Juli 2024, 02:00 Uhr RITTMARSHAUSEN (ms) - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (23.07.24) auf ungeklärter Weise einen Zigarettenautomaten in der Gartestraße in Rittmarshausen (Landkreis Göttingen) mutmaßlich gesprengt. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine ...

mehr