Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (282/2024) Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Rittmarshausen - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Rittmarshausen, Gartestraße

Dienstag, 23. Juli 2024, 02:00 Uhr

RITTMARSHAUSEN (ms) - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (23.07.24) auf ungeklärter Weise einen Zigarettenautomaten in der Gartestraße in Rittmarshausen (Landkreis Göttingen) mutmaßlich gesprengt. Menschen wurden dabei nicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine Anwohnerin gegen 02:00 Uhr auf einen lauten Knall aufmerksam und verständigte die Polizei.

Der Automat wurde erheblich beschädigt. Die unbekannten Täter entkamen mit einer unbekannten Menge Zigaretten sowie Bargeld.

Eine eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten verlief erfolglos.

Eine genaue Schadenshöhe liegt derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der ermittelnden Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551 491-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell