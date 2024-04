Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 25.04.2024: Zukunftstag bei der Polizei in Peine

Peine (ots)

Erstmals fand der Zukunftstag an der neuen Anschrift im Polizeikommissariat Peine statt. Aber auch in der neuen Umgebung konnten über 60 Kinder und Jugendliche einen Tag lang einen Einblick in die vielen Arbeitsbereiche der Polizei bekommen. Wie immer beliebt waren Streifenwagen und Polizeimotorrad, hier konnte ausgiebig Probe gesessen werden und auch für Erinnerungsfotos war die Gelegenheit gut. Außerdem war von der Geschwindigkeitsmessung mit der Laserpistole, über das Probetragen der Schutzausstattung und einem genauen Blick in die Gewahrsamszellen reichlich auszuprobieren. Ein besonderes Highlight war der Einsatz der Reiter- und Hundestaffel aus Braunschweig, der sichtlichen Eindruck hinterließ.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell