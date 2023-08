Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Geschwindigkeitsmessstellen in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Die Schülerinnen und Schüler in Oberhausen haben ihre erste Schulwoche nach den Sommerferien (fast) gemeistert. Für alle Erwachsenen, die mit Auto, Motorrad, E-Scooter oder Rad unterwegs sind, bedeutet das allerdings weiterhin aufmerksam und umsichtig im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Mit einem besonderen Blick auf die Kleinen. Denn auch wenn die meisten Schülerinnen und Schüler vorab das richtige Verhalten auf Rad- und Gehwegen geübt haben - sie können sich manchmal doch unerwartet verhalten. Was hilft: Abstand halten und vorsichtig fahren! Damit alle Kinder sicher in der Schule und wieder Zuhause ankommen!

Montag (14.08.): Postweg

Dienstag (15.08.): Ritterstraße

Mittwoch (16.08.): Mathildestraße

Donnerstag (17.08.): Teutoburger Straße

Freitag (18.08.): Königsstraße

