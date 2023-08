Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Augen auf im Straßenverkehr - es werden verstärkt I-Dötzchen gesichtet!

Oberhausen (ots)

Mehr als 2.200 Oberhausener Kinder haben in den Sommerferien dem heutigen und morgigen Tag entgegengefiebert. Und endlich ist es soweit: der Tag der Einschulung ist da! Denn neben neuen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden und vielen spannenden Erfahrungen, wartet nicht zuletzt die langersehnte Schultüte auf die I-Dötzchen.

Und damit die Schülerinnen und Schüler auch sicher ankommen, hat die Polizei Oberhausen dies jetzt besonders im Fokus. Bereits im Vorfeld haben die Polizistinnen und Polizisten der Verkehrssicherheitsberatung dieses Thema auf ihre Agenda gesetzt. In Elterninformationsveranstaltungen wurden Themen wie die altersbedingten Defizite besprochen sowie Tipps zur Schulwegplanung, zur Sicherheit durch Sichtbarkeit, zu den Parksituationen vor den Schulen und der richtigen Sicherung der Kinder im Auto gegeben. Hilfreich waren für die Vorschulkinder auch die Schulwegbegehungen. Hier bekamen sie die Gelegenheit selbst zu erleben und kennenzulernen, worauf sie im Straßenverkehr besonders achten müssen.

Mit dem Schulbeginn unterstützen nun auch die Kolleginnen und Kollegen des Bezirksdienstes bei den Schulwegsicherungen - in der Regel vor oder nach dem Unterricht. Wild parkende Eltern oder Raser im Umfeld der Kindergärten und Schulen werden ebenfalls verstärkt kontrolliert. Die Polizei appelliert an alle Straßenverkehrsteilnehmer besonders rücksichtsvoll zu fahren. Ein entsprechender Hinweis auf den Schulstart ist auf den großen Displays der Stadt Oberhausen im Stadtgebiet zu sehen. Und es sind noch viel mehr Aktionen geplant. Damit die Kleinen sicher an ihr Ziel kommen!

