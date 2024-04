Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 25.04.2024: Zukunftstag bei der Polizei Wolfenbüttel

Wolfenbüttel, Polizeikommissariat, Lindener Straße, 25.04.24, 09:00-13:30 Uhr

Am heutigen Tag fand der alljährliche Zukunftstag bei der Polizei Wolfenbüttel statt. Mehr als 40 Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse nahmen an einem spannenden und abwechslungsreichen Programm auf dem Gelände des Polizeikommissariates teil. Die Kinder und Jugendlichen konnten in vielfältige Bereiche der Polizeiarbeit schnuppert. Bei denen sie unter anderem in die Ausrüstung eines Einsatzbeamten "schlüpfen" und Spuren an einem fiktiven Tatort sichern konnten sowie alles rund um den Streifenwagen und die Wache kennenlernen durften.

Der Höhepunkt des Tages war der Auftritt des Diensthundeführers Marcel Schütte aus Goslar mit seinem Diensthund "Don". Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren begeistert von der spektakulären Vorstellung.

Wir hoffen, dass wir einen tollen Einblick in das "Polizeileben" bieten konnten und freuen uns auf interessierte Schülerinnen und Schüler beim nächsten Zukunftstag 2025.

