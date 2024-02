Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Wohnhausbrand im Falkenweg

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (29.02.2024) kam es kurz vor 10:00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zum Brand im Dachgeschoss eines Wohnhauses im Falkenweg in Herrenberg. Für die Löscharbeiten musste die Feuerwehr einen Teil des Daches des Wohngebäudes abdecken. Umstehende Häuser wurden von den Flammen nicht in Mitleidenschaft gezogen. Im Wohnhaus hatten sich zum Zeitpunkt des Brandes ein 77-jähriger Mann und seine 46 Jahre alte Tochter befunden. Beide konnten das Gebäude verlassen, zogen sich jedoch leichte Verletzungen zu. Der 77-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die 46-jährige Frau wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, konnte jedoch bereits wieder entlassen werden. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 250.000 bis 300.000 Euro. Hinweise auf die Entstehung des Brandes liegen noch nicht vor, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell