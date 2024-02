Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einsatzmaßnahmen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Montag, 4. März 2024

Ludwigsburg (ots)

Anlässlich des Besuchs des Bundeskanzlers Olaf Scholz am kommenden Montag, 4. März 2024 in Sindelfingen, wird das Polizeipräsidium Ludwigsburg die zum Schutz der Veranstaltung erforderlichen Maßnahmen im Stadtgebiet Sindelfingen durchführen. Dabei kommen unter anderem auch Polizeireiter, ein Polizeihubschrauber und polizeiliche Drohnen zum Einsatz. Nähere Einzelheiten werden am Einsatztag bekannt geben. Bitte beachten Sie hierzu unsere Pressemitteilungen im Presseportal sowie unsere Social-Media-Kanäle auf X (https://twitter.com/PolizeiLB) und facebook (https://www.facebook.com/PolizeiLudwigsburg/).

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg weist vorsorglich darauf hin, dass es nicht zulässig ist, Industrieanlagen, bewohnte Gebiete, Menschenansammlungen oder Bundesfernstraßen mit privaten Drohnen zu überfliegen.

Aufgrund des Kanzlerbesuchs und der Einsatzmaßnahmen kann es am 4. März bereits ab dem frühen Morgen zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet Sindelfingen kommen. Mit einer größeren Zahl an Einsatzkräften ist zu rechnen. Der Parkplatz der Stadthalle wird für Einsatzfahrzeuge abgesperrt werden und steht Bürgerinnen und Bürgern als Parkraum nicht zur Verfügung.

Es ist die Aufgabe der Polizei, den Ablauf der Veranstaltung zu schützen, aber auch eventuelle Versammlungen zu ermöglichen und gleichzeitig die Beeinträchtigung der Allgemeinheit auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Das Polizeipräsidium bittet daher darum, geplante Versammlungen rechtzeitig bei der zuständigen Behörde anzumelden, damit von Seiten der Polizei und den Behörden mit den Anmeldern Absprachen über die Durchführung erfolgen können. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Rechte der Teilnehmenden an der Versammlung gewahrt und mit den Interessen anderer Personen in Einklang gebracht werden können.

