Polizei Bielefeld

POL-BI: Lkw droht umzukippen - Sperrung im Kreuz Bielefeld

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / A2 / A33 - Am Donnerstagmorgen, 02.11.2023, blieb ein polnischer Sattelschlepper in der Tangente zwischen der A2 und der A33 in Fahrtrichtung Osnabrück liegen. Der Auflieger, mit dem 21 Tonnen Schweinehälften transportiert wurden, drohte umzukippen. Die Tangenten bleiben weiterhin gesperrt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 38-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Auflieger zunächst die A2 in Fahrtrichtung Dortmund. Als der Mann im Kreuz Bielefeld die Tangente zur A33 in Richtung Osnabrück nutzte, brach aus bislang unbekannter Ursache ein Teil des Lkw-Aufbaus. Der Lkw samt Auflieger blieb am rechten Fahrbahnrand stehen. Der Auflieger neigte sich durch die Beschädigung nach links zur Fahrbahnseite und drohte zunächst umzukippen, konnte aber durch die Feuerwehr stabilisiert werden. Die Kühlung des Aufliegers blieb nach den ersten Erkenntnissen funktionstüchtig.

Für die Unfallaufnahme, die Umladung von 21 Tonnen Schweinehälften in einen fahrbereiten Lkw und das Abschleppen des Liegenbleibers sind die Tangente, um von der A2 auf die A33 in Richtung Osnabrück zu fahren, weiterhin gesperrt.

