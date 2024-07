Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (280/2024) "Falscher Wasserwerker" stiehlt Schmuck und Bargeld in Hann. Münden - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Vogelfängerstraße

Montag, 22. Juli 2024, 11:00 Uhr

HANN. MÜNDEN (ms) - In der Vogelfängerstraße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) wurde eine Seniorin am vergangenen Montagvormittag (22.07.24), um 11:00 Uhr, von einem "falschen Wasserwerker" bestohlen.

Ersten Erkenntnissen zufolge klingelte der Unbekannte bei der Frau und gab sich als Mitarbeiter der örtlichen Wasserwerke aus. Unter dem Vorwand, den Wasserdruck prüfen zu wollen, wurde er hereingelassen.

In einem vermutlich unbeobachteten Moment entwendete der Unbekannte Schmuck und Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Der Unbekannte wird als zwischen 30 und 40 Jahre alt und ca. 175 cm groß beschrieben. Er soll akzentfrei Deutsch gesprochen und eine Weste getragen haben.

Eine eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief erfolglos.

Die Ermittlungen wurden vom zuständigen Fachkommissariat der Polizei Göttingen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0551 491-2115 zu melden.

"Gefahren an der Haustür" - Die Polizei rät: Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet einzulassen. Schauen Sie sich die Person vor dem Öffnen der Tür genau an, zum Beispiel durch den Türspion oder das Fenster. Benutzen Sie die Türsprechanlage. Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine Sperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung an, ob alles seine Richtigkeit hat. Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Gebäudemanagement oder bei Nachbarn telefonisch nach. Wichtig: Lassen Sie die Besucher währenddessen vor der verschlossenen Tür warten. Weitere Tipps gibt's im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/228-BR-Im-Alter-sicher-leben.pdf

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell