POL-GÖ: (278/2024) Unbekanntes Fahrzeug verursacht Unfall auf der A7 und flüchtet, Zeugen gesucht

Göttingen (ots) - Göttingen, Einmündung Am Kauf Park / Otto-Brenner-Straße, stadteinwärts Dienstag, 16. Juli 2024, gegen 19:30 Uhr GÖTTINGEN (ms) - Aus bisher ungeklärter Ursache ereignete sich am gestrigen Dienstagabend (16.07.24), gegen 19:30 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einem Göttinger Linienbus und einem Pkw an der Einmündung "Am Kauf Park" / Ecke ...

mehr