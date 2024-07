Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (277/2024) PKW kollidiert mit Göttinger Linienbus, zwei Personen leicht verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, Einmündung Am Kauf Park / Otto-Brenner-Straße, stadteinwärts

Dienstag, 16. Juli 2024, gegen 19:30 Uhr

GÖTTINGEN (ms) - Aus bisher ungeklärter Ursache ereignete sich am gestrigen Dienstagabend (16.07.24), gegen 19:30 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einem Göttinger Linienbus und einem Pkw an der Einmündung "Am Kauf Park" / Ecke Otto-Brenner-Straße. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein Göttinger Linienbus die Otto-Brenner-Straße auf dem Geradeaus-Fahrstreifen in Richtung Kasseler Landstraße. Gleichzeitig beabsichtige ein schwarzer Mercedes von der Straße "Am Kauf Park" nach rechts in Otto-Brenner-Straße (stadteinwärts) abzubiegen.

Kurz hinter der Einmündung kam es, aus noch unklaren Gründen, zu einer Kollision zwischen dem Linienbus und dem Mercedes.

Bei der Kollision wurden der 30-jährige Linienbusfahrer und die 39-jährige Mercedes-Fahrerin leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste in dem Linienbus.

Die Schadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Bei dem Unfall waren zwei Rettungswagen und die Berufsfeuerwehr Göttingen eingesetzt.

Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wurde über den Kauf Park umgeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell