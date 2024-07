Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (276/2024) Streit zwischen zwei Personengruppen löst Polizeieinsatz in Grone aus, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Grone, Deisterstraße /Harzstraße

Donnerstag, 11.Juli 2024, gegen 19:56 Uhr

GÖTTINGEN (ms) - Ein Streit zwischen zwei Personengruppen hat in der Deisterstraße / Ecke Harzstraße in Göttingen am vergangenen Donnerstagabend (11.07.24), gegen 19:56 Uhr, einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach derzeitigem Stand wurde keiner verletzt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Ersten Informationen zufolge wurde eine Gruppe junger Frauen von zwei ihnen bekannten Frauen, die in Begleitung zweier Männer waren, im Stadteilteil Grone angesprochen. In dem folgenden Gespräch wurden die Frauen durch die Vierergruppe bedroht und beleidigt.

Die hinzugerufenen Einsatzkräfte nahmen den Sachverhalt auf, konnten die beiden Gruppen voneinander trennen und die Situation beruhigen. Hinzukommende Personen wurden auf die polizeiliche Maßnahme aufmerksam und von einem der Beteiligten unüberhörbar aufgefordert, zu gehen. Kurz bevor die Einsatzkräfte den Einsatzort verlassen wollten, kam es innerhalb von kurzer Zeit zu einer Ansammlung von etwa 100 Personen auf der Straße.

Es wurde u.a. lautstark geschrien und gestritten. In Anbetracht der verbal aggressiven, aufgebrachten Stimmung und der unübersichtlichen Lage wurden sofort alle im Stadtgebiet verfügbaren Funkwagen sowie auch Kräfte der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen zum Ereignisort entsandt.

Die massive Polizeipräsenz führte letztlich zu einer Beruhigung der Situation, so dass eine Sachverhaltsaufnahme erfolgen konnte. In diesem Zusammenhang wurden Anzeigen u.a. wegen Landfriedensbruch gefertigt.

Nach derzeitigem Stand wurden keine Personen verletzt.

"Zur Erhöhung der Sicherheit in diesem Stadtteil haben wir am zurückliegenden Wochenende unsere Präsenz deutlich erhöht", sagt Polizeidirektor Thomas Reuter, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Göttingen. "Ich bin froh, dass diese Präsenz sowie die durchgeführten Personen- und Fahrzeugkontrollen zu einem ruhigen Wochenende in Grone Süd beigetragen haben."

