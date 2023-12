Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Heigenbusch/Einbrecher scheitern

Coesfeld (ots)

Ohne Erfolg blieben bislang unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Hiegenbusch in Senden. Am Dienstag (5.12.) im Zeitraum von 15.00 bis 18.30 Uhr versuchten sie eine Terrassentür aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang und die Unbekannten gelangten nicht ins Innere. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

