Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (278/2024) Unfallflucht in Walkenried - Geparkter Renault am Fahrbahnrand beschädigt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Walkenried, Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 5

Montag, 15. Juli 2024, zwischen 10:15 Uhr und 10:25 Uhr

WALKENRIED (ms) - In der Bahnhofstraße (Höhe der Hausnummer 5), in Walkenried (Landkreis Göttingen) wurde am vergangenen Montag (15.07.24) ein geparkter Renault beschädigt. Der Unfallfahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Nach ersten Informationen wurde der Renault in der Bahnhofstraße, auf Höhe der Hausnummer 5, am rechten Fahrbahnrand, zwischen 10:15 Uhr und 10:25 Uhr, geparkt und vermutlich von einem vorbeifahrenden unbekannten Pkw am linken Außenspiegel sowie Kotflügel beschädigt.

Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim ermittelnden Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524 9630 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell