POL-SO: Warstein-Belecke - Eigentümer gesucht

Geseke (ots) - In der Zeit zwischen dem 22. Februar, 16:30 Uhr und dem 23. Februar, 07:00 Uhr wurde in einen Kindergarten An der Abtei in Geseke eingebrochen. Bisher unbekannte Täter hebelten eine Fluchttür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und öffneten gewaltsam einen Büroschrank. Aus dem Schrank wurde eine Geldkassette entnommen und aufgebrochen. Daraus entwendeten die Täter Bargeld. Die Kriminalpolizei erschien zur ...

mehr