Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: KFZ in Flammen

Möhnesee-Wamel (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:03 Uhr, stand ein KFZ in der Bahnhofstraße in Flammen. Das Auto parkte vor einer Garage und brannte dort nahezu vollständig aus. Die Löschgruppe der Feuerwehr Möhnesee brachte den Brand unter Kontrolle. Das Feuer ging nicht auf das Gebäude über, ein Garagenfenster platzte vermutlich aufgrund der Hitzentwicklung. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921 91000 zu melden. (rb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell