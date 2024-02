POL-SO: Trunkenheitsfahrt endet mit mehrfacher Kollision

Lippstadt (ots) - Am vergangenen Freitag, in der Zeit von 17 bis 18:45 Uhr, wurde ein weißer Mercedes CLS in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Kahlenstraße geklaut. Die Fahrzeugführerin betreibt hier ein Modegeschäft. Der Fahrzeugschlüssel soll dort entwendet worden sein. Gesucht wird in diesem Zusammenhang eine 35 bis 40-jährige Frau. Sie ist schlank und circa 1,60m groß. Die Frau ist hellhäutig und ...

