Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto aus Tiefgarage geklaut

Lippstadt (ots)

Am vergangenen Freitag, in der Zeit von 17 bis 18:45 Uhr, wurde ein weißer Mercedes CLS in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Kahlenstraße geklaut. Die Fahrzeugführerin betreibt hier ein Modegeschäft. Der Fahrzeugschlüssel soll dort entwendet worden sein. Gesucht wird in diesem Zusammenhang eine 35 bis 40-jährige Frau. Sie ist schlank und circa 1,60m groß. Die Frau ist hellhäutig und hat lockiges, schwarzes Haar. Sie trug ein royalblaues Kleid mit einer dunklen Winterjacke und einer dunklen Kopfbedeckung. Zeugen, die Hinweise zu der Frau, dem Täter oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02941 91000 zu melden. (rb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell