Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (279/2024) Unbekannte beschädigen Außenspiegel in Tiefgarage in Bad Lauterberg, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Kirchberg

Dienstag, 25. Juni 2024, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 04. Juli 2024, 10:00 Uhr

BAD LAUTERBERG (ms) - Unbekannte haben, in der Zeit von Dienstag (25.06.24), 13:00 Uhr, bis Sonntag (04.07.24), 10:00 Uhr, den rechten Außenspiegel eines schwarzen Peugeot in einer Tiefgarage in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) beschädigt.

Nach ersten Informationen wurde der Pkw auf einem Stellplatz in einer Tiefgarage in der Straße "Kirchberg" in der Zeit vom 25.06.24, 13:00 Uhr, bis 04.07.24, 10:00 Uhr, abgestellt und von Unbekannten beschädigt.

Der Fahrzeughalter stellte den Schaden an seinem Pkw fest und verständigte die Polizei.

Die Schadenshöhe liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich beim ermittelnden Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524 963-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell