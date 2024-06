Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Liudostraße/ Schachtdeckel ausgehoben

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben drei Schachtdeckel an der Liudostraße ausgehoben. Ein Zeuge entdeckte das am Sonntag (16.06.24) gegen 6.55 Uhr. Polizisten setzten sie wieder ein. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

