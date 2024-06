Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Lüdinghauser Straße, Davensberger Straße

Autofahrer nach Unfallflucht gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer missachtete am 20.06.2024, gegen 14.05 Uhr, im Kreuzungsbereich der Lüdinghauser Straße / Davensbergerstraße in Ascheberg die Vorfahrt eines 52-jährigen Motorradfahrers aus Ascheberg. Der 52-Jährige musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern, kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt (bog links in die Davensberger Straße ab) fort, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der unbekannte Autofahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 60 Jahre alt - graue Haare - graues Oberteil (T-Shirt oder Pullover) - unterwegs mit einem grauen SUV

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell