Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Motorradkontrollen an der Felsenmühle

Ochtrup (ots)

Am Sonntag (26.05.) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizei Steinfurt an der Felsenmühle in Ochtrup erneut eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt. Im Blickpunkt standen dabei Motorradfahrer. Im Laufe der Kontrolle wurden die Beamten auf diverse Vergehen aufmerksam.

Insgesamt wurden bei den Kontrollen 23 Verstöße gegen technische Vorschriften festgestellt. Dabei fielen unter anderem vier Motorräder auf, bei denen der sogenannte "DB-Killer" ausgebaut war. Die Fahrzeuge werden dadurch unzulässig laut und die Betriebserlaubnis erlischt. Alle vier Fahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Bei einem Motorrad bestand der Verdacht, dass die Abgasanlage manipuliert wurde. Deshalb wurde es sichergestellt und wird nun durch einen Sachverständigen untersucht.

Neben dem Kontrollteam war auch ein ziviles Polizeimotorrad im Einsatz. Bei dem Einsatz des Motorrades wurden unter anderem im Stadtgebiet von Ochtrup zwei Motorroller kontrolliert. In einem Fall war der Motorroller technisch verändert. Zudem war eine entsprechende Fahrerlaubnis nicht vorhanden. Im zweiten Fall fuhr ein junger Mann, der lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war, mit einem ungedrosselten Motorroller. Beide Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt.

Außerdem wurden bei parallel durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen vier Verstöße festgestellt.

Die Polizei im Kreis Steinfurt wird auch in Zukunft auf beliebten Motorradstrecken präsent sein und diese Kontrollaktionen wiederholen. Daher der Appell an alle Motorradfahrenden: Fahren Sie immer nur mit einem technisch einwandfreien und verkehrssicheren Motorrad und halten Sie sich an Tempolimits - zu Ihrer eigenen und der Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell