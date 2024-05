Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Müllcontainer brennt, Zeugen gesucht

Ochtrup (ots)

Am Samstagabend (25.05.24) haben Zeugen den Brand eines Müllcontainers an der Bahnhofstraße gemeldet. Der Container stand in einer Zufahrt zu Parkplätzen, die zwischen den Hausnummern 43 und 47 erreicht werden können. Die Zeugen bemerkten das Feuer gegen 22.20 Uhr. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Für die Zeit der Löscharbeiten musste die Bahnhofstraße in dem Bereich in beide Richtungen gesperrt werden. Die Brandursache ist noch unklar. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben geamacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

